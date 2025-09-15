Нейтрализация российских БпЛА над Украиной странами НАТО будет означать войну Североатлантического альянса с РФ.

Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БпЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", – написал зампред совбеза РФ.

Напомним, к созданию бесполетной зоны над Украиной давно призывает Киев, а вчера эту идею поддержал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Также Медведев заявил, что в случае передачи замороженных российских активов Украине Россия будет "до скончания века преследовать государства Евросоюза во всех возможных международных и национальных судах, а в некоторых случаях и во внесудебном порядке".

Ранее мы подробно писали о реакции США и НАТО на вторжение российских дронов в Польшу. По прошествии пары дней стало понятно, что Альянс не торопится давать военный ответ на инцидент в воздушном пространстве одного из участников.

Как мы сообщали, также Медведев заявлял, что Россия против ввода в Украину миротворцев НАТО.