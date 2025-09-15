Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не могут вести полноценный диалог из-за взаимной ненависти.

Об этом глава Белого дома сказал в эфире телеканала Fox News.

"Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом", - отметил Трамп, комментируя возможность проведения трехсторонней встречи.

"Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придётся вмешаться", - добавил президент США.

Напомним, Путин недавно пригласил Зеленского приехать в Москву, если он хочет встречи. Зеленский отказался и позвал Путина в Киев.

При этом инициатором двусторонней встречи неизменно выступает Украина, РФ же говорит, что такая встреча пока не имеет смысла, так как стороны не согласовали позиции по принципиальным условиям завершения войны.

Окончит ли войну встреча Зеленского и Путина, мы анализировали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.