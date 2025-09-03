Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига ответил российскому президенту Владимиру Путину на приглашение Владимира Зеленского в Москву.

"Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Лишь усиление давления может заставить Россию наконец-то серьезно отнестись к мирному процессу", – написал Андрей Сибига в Х.

На вчерашнем брифинге президент США обещал изменить позицию, если урегулирование в Украине будет затягиваться, а также собирается принять некие меры, если встреча Путина и Зеленского не состоится.

"Я узнал некоторые вещи, которые будут очень интересны. В ближайшие дни вы все узнаете", – сказал он.

Он также считает , что у него была "очень хорошая встреча"с Путиным несколько недель назад.

"Если из этого ничего не выйдет, то мы будем занимать другую позицию", - заявил Трамп.

На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского Трамп ответил: "Если ее не будет, будут последствия".

"Увидим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу", – добавил он.

Известно, что Кремль хочет убедить США отказаться от отправки войск в Украину и уйти от встречи президентов.