Президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений, касающихся ситуации в Украине. В частности, он предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве.

Об этом президент России сказал на пресс-конференции в Пекине по итогам своего визита в Китай.

"Что касается встреч с Зеленским, я не исключал таких встреч. Есть ли какой-то смысл в этих встречах? Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", — сказал Путин.

Он добавил, что встретиться с Зеленским его просил Дональд Трамп, на что он предложил провести встречу в Москве.

"Это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации (так Путин назвал Зеленского - Ред.), так скажем аккуратно, проводить встречи. Можно, и я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно, ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сообщил Путин.

По его словам, Украине для изменения границ и сдачи территорий нужно проводить референдум, но это запрещено во время войны.

"Если власти Украины хотят бы легитимными, они должны провести референдум, но референдум нельзя проводить в условиях военного положения", - заявил глава Кремля.

Он также рассказал, что еще в 2022 году Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и закончить войну, но Украина передумала после отвода российских войск от Киева.

При этом Путин считает, что есть свет в конце тоннеля в плане завершения войны в Украине.

"Мне представляется, если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. Тем более что мы видим настроение действующей администрации США, видим призывы найти эти решения, видим свет в конце тоннеля. Если нет, то придется решить все вооруженным путем", - заявил Путин.

По его словам, Россия готова повысить уровень переговорной группы с Украиной "до действительно высокого".

Еще российский президент рассказал, что спецпосланник Стивен Уиткофф точно передает главе Белого дома Дональду Трампу содержание переговоров в Кремле.

"Переговоры с Трампом на Аляске показали, что Уиткофф достоверно передает позиции РФ и США. Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его позиция и позиция американского лидера по Украине", - считает Путин.

Кроме того, он высказался против того, чтобы в мире появились "новые гегемоны".

"Контуры многополярного мира в целом уже сложились. Многополярность не значит, что должны появиться новые гегемоны. Все страны должны иметь равные права. Россия не исходит из того, что в мире должны появиться новые доминирующие государства", - отметил Путин.

Наконец, он прокомментировал обвинение Трампа в заговоре лидеров РФ, Китая и КНДР против США.

"Трамп не лишен юмора, у меня с ним добрые отношения, за все эти четыре дня в ходе самых разных переговоров никто и никогда не высказывал никаких отрицательных суждений в адрес администрации США, тем более что все мои собеседники поддержали нашу встречу в Анкоридже", - заявил Путин.

Из других тем на пресс-конференции была поднята тема конфликта России с Азербайджаном.

"В отношениях всегда бывают вопросы, исходя из текущей ситуации. Есть проблемы, но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись, фундаментальные отношения и взаимный интерес все расставит на свои места", - сказал Путин.

