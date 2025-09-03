Сегодня Китай отметил 80-летие капитуляции Японии и окончания Второй мировой грандиозным военным парадом.

Безусловно, на размах мероприятия повлиял целый ряд "современных" факторов. В первую очередь желание Пекина продемонстрировать свою мощь в условиях роста геополитического напряжения в мире.

К слову, именно так, видимо, воспринял происходящее в Пекине президент США Дональд Трамп, который фактически обвинил присутствовавших на параде Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына в "заговоре" против США и поинтересовался, упомянет ли глава Китая помощь США, оказанную китайцам в той войне.

Однако, даже без привязки к нынешним событиям, стоит отметить, что Вторая мировая война действительно имела огромное значение для истории Китая и в ходе войны он сыграл одну из важнейших в ней ролей.

Начнем с того, что для китайцев Вторая мировая началась задолго до 1 сентября 1939 года – официальной даты ее начала. Еще в 1931-м Япония оккупировала северо-восточную китайскую провинцию Маньчжурию.

А летом 1937-го Япония начала полномасштабное вторжение в Китай. И эта война – с большей или меньшей активностью, но без пауз – продолжалась вплоть до сентября 1945 года.

Японцы оккупировали четверть китайской территории (более 2 млн кв. км), на ней проживала треть населения страны (170 млн). Японцы применяли против китайцев политику массового террора. Только во время известной "нанкинской резни" они убили по разным данным от 50 до 300 тысяч китайцев.

Всего же за восемь лет войны и оккупации погибло, по разным данным, от 20 до 35 млн граждан Китая.

Для сравнения - потери СССР в войне составили 27 млн. То есть Китай, в зависимости от методики подсчета, находится либо на первом, либо на втором месте по количеству жертв в ходе войны.

Считается, что основной вклад в победу над Японией во Второй мировой внесли США.

Однако и Китай при этом на протяжении всей войны оттягивал на себя огромные силы японской армии - к началу 1945 года там находилось более миллиона японских солдат. Несмотря на то, что Китай вступил в войну сильно ослабленным многолетней гражданской войной, а его армия была вооружена хуже японской, китайцы сумели в конечном итоге стабилизировать фронт и перейти в контрнаступление. Именно в Китае была обескровлена значительная часть японских сухопутных сил.

Поэтому, когда мы говорим о 3 сентября как дате окончания войны с японцами, Китай имеет все основания широко отмечать эту дату.

Более того, победа над Японией стала началом создания современного Китая. По итогам войны в 1945 году он получил место постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето. А через 4 года страна была объединена после последней гражданской войны под властью коммунистов (за исключением Тайваня). Пройдя затем десятилетия великих потрясений и социальных экспериментов времен Мао, китайцы с 80-х годов смогли выйти на траекторию быстрого развития и сейчас соперничают с США за звание главной мировой державы 21 века.