Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед военным парадом в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, обсудили тему продления жизни и бессмертия.

Агентство Bloomberg опубликовало диалог лидеров РФ и Китая, когда те, вероятно, случайно не выключили микрофон. Их слова попали на официальную трансляцию.

Разговор состоялся, когда Си и Путин в компании лидера КНДР Ким Чен Ына шли на трибуну непосредственно перед началом парада.

"Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок", - сказал Си.

"Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно, и люди смогут жить все дольше и дольше и даже достичь бессмертия", - ответил на это Путин.

"Прогнозы таковы, что в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет", - заявил Си.

Обоим политикам сейчас по 72 года. Путин отбывает свой пятый президентский срок, который заканчивается в 2030 году. У Си текущий третий по счету срок полномочий заканчивается в 2028 году.

