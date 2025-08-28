На военный парад в Пекине 3 сентября приедут лидеры 26 государств. Из постсоветских стран будут президенты России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и премьер Армении.

Об этом сообщает Reuters.

Из представителей других стран ожидаются лидеры КНДР и Малайзии, король Камбоджи, президенты Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Монголии, а также премьеры Пакистана и Непала, президент Мальдив и лидер Мьянмы, президенты Ирана, Конго, Зимбабве, Сербии, Кубы.

На параде не будет ни одного западного лидера, за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо, государства-члена Европейского Союза.

"На фоне растущей военной мощи Китая во время парада в честь Дня Победы 3 сентября три лидера продемонстрируют серьезную солидарность не только между Китаем и мировым Югом, но и с находящимися под санкциями Россией и Северной Кореей", - пишет издание.

Парад посвящен 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне. По данным агентства Kyodo, правительство Японии по дипломатическим каналам уже призывает страны Азии и Европы не участвовать в китайском параде.

В сообщении указано, что Токио считает эти события "имеющими антияпонский подтекст", чтобы "создать прокитайскую интерпретацию истории".

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай покажет на своем воздушном параде 3 сентября оружие, способное ударить по США.

Напомним, на днях мы публиковали видео репетиции Пекином воздушного парада к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне.