Китай не намерен отправлять свой воинский контингент в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Таким образом спикер прокомментировал публикацию немецкой газеты Welt am Sonntag, заявившей о готовности Пекина прислать миротворцев.

"Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна", - сказал дипломат.

Напомним, на выходных Welt am Sonntag со ссылкой на неких дипломатов, близких к правительственным кругам КНР, написала, что в Пекине согласны на участие в миссии только в случае, если она будет развернута под мандатом ООН. Несмотря на непроверенный характер информации, в Брюсселе принялись ее комментировать - в основном в негативном ключе, обвинив Китай в стремлении вести в Украине разведку.

Между тем Владимир Зеленский говорил, что Украине не нужен Китай в качестве одной из стран, которая могла бы предоставить гарантии безопасности. По его словам. Киеву "не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась".