Китай выразил готовность участвовать в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов, близких к правительственным кругам КНР.

По данным источников, в Пекине согласны на участие в миссии только в случае, если она будет развернута под мандатом ООН.

В Брюсселе подобные заявления вызвали неоднозначную реакцию. С одной стороны, привлечение стран "глобального Юга", включая Китай, могло бы ускорить принятие решения о размещении международных сил для наблюдения за мирным процессом - однако звучат и опасения.

"Существует риск, что Китай в первую очередь стремится вести разведку на территории Украины и в случае обострения конфликта займет скорее пророссийскую, чем нейтральную позицию", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с текущими обсуждениями.

Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужен Китай в качестве одной из стран, которая могла бы предоставить гарантии безопасности Киеву.

Война в Украине идет 1277-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2025 года в обновляемом онлайне.