На сегодняшнем брифинге с журналистами, который стал первым после слухов о смерти президента США, Дональд Трамп заявил о неких "интересных вещах", которые ему рассказал его российский коллега Владимир Путин.

Трамп сообщил, что разговаривал с российским президентом на прошлой неделе.

"Я узнал некоторые вещи, которые будут очень интересны. В ближайшие дни вы все узнаете", – сказал он.

Он также считает , что у него была "очень хорошая встреча"с Путиным несколько недель назад.

"Если из этого ничего не выйдет, то мы будем занимать другую позицию", - заявил Трамп.

На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского Трамп ответил: "Если ее не будет, будут последствия".

"Увидим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу", – добавил он.

Также президент США надеется на урегулирование конфликта в Украине, но готов к применению "некоторых мер", если этого не случится в самое ближайшее время. О каких именно мерах может идти речь, он не уточнил.

Ранее журналист CNN Скотт Дженнингс выложил небольшой фрагмент его телефонного интервью с Трампом.

"Я очень разочарован в нём (в Путине - Ред.). У нас всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей умирают, россияне и украинцы. Посмотрим, что произойдёт, но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу сказать это. И мы сделаем что-то, чтобы сделать так, чтобы люди жили. Это не вопрос Украины. Это чтобы люди жили. 7 тысяч человек умирают каждую неделю, в основном, солдаты. И если я могу что-то сделать, чтобы остановить это, я думаю, у меня есть такая обязанность", - сказал Трамп.Накануне журналисты критиковали президента США, у которого "похоже, не осталось идей относительно продвижения мирного процесса" в Украине, поскольку истек его очередной двухнедельный срок, а встреча Путина и Зеленского, которую он хотел, так и не состоялась, пишет The Times.

На выходных Трамп рассказал журналистам, что озвучил Путину свою аналогию двух дерущихся детей на площадке, которым нужно дать время, чтобы они устали и прекратили конфликт.

"Я сказал: "Господин президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы сможете их разделить, прежде чем их можно будет разделить", - рассказал президент США.

"Теперь становится ясно, что Путин воспринял это как зеленый свет для продолжения атак на Украину", - комментирует The Times.