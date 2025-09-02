Президенты РФ и Украины "пока не готовы" к двухсторонней встрече по мирному урегулированию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт международное информационное агентство Reuters.

Президент Турции сообщил, что на встрече с Путиным в Пекине обсуждал, в том числе, пути окончания войны в Украине. А также говорил по телефону с Владимиром Зеленским.

В итоге Эрдоган пришел к выводу, что стороны "пока не готовы" к прямым двухсторонним обсуждениям. Турецкий лидер отметил, что Анкара выступает за "постепенное повышение уровня переговоров".

Напомним, Зеленский призывает провести его встречу с Путиным, но Кремль говорит, что лидеры встретятся, когда всё будет согласовано.

Ранее мы анализировали, что может произойти после того, как истекли очередные две недели Трампа, которые президент США предоставлял сторонам на урегулирование российско-украинского конфликта.

Война в Украине продолжается 1287-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении села Чунишино, сообщает Deep State. Также противник захватил посёлок Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

