Президент США Дональд Трамп сделает некое заявление сегодня вечером. Об этом сообщает Белый дом.

Заявление будут транслировать в 21:00 по Киеву. О чем именно он будет говорить - пока неизвестно.

В связи с этим напомним, что в эти дни истекают очередные дедлайны Трампа по мирному урегулированию в Украине.

В понедельник, 18 августа, на встрече с европейцами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что "через неделю-две" станет понятно, удастся ли продвинуться в достижении мира. Этот срок истек вчера.

При этом, что именно теперь предпримет Трамп и предпримет ли вообще что-либо (ранее он уже многократно переносил назначенные им ранее дедлайны), поступают разноречивые сведения.

Так, вчера министр финансов США заявил, что США рассматривают все возможные варианты санкций против России.

В то же время на прошлой неделе сам Трамп грозил санкциями не только России, но и Украине, если не будет прогресса по мирному урегулированию.

А западные СМИ писали, что Белый дом обвиняет в торможении мирных переговоров Украину и Европу, которые выставляют завышенные требования и отказываются от компромиссов с РФ.

По распространённой версии? Трамп считает, что на Аляске он договорился с Путиным о компромиссном сценарии завершения войны - президент РФ корректирует свои территориальные требования и согласен прекратить огонь в случае вывода украинских войск со всего Донбасса (снимая таким образом условия по выводу ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей). И плюс к тому Путин согласился на некие гарантии безопасности для Украины. После чего эта схема была предложена Киеву, но тот при поддержке европейцев от нее отказывается.