Глава американского Минфина сообщил, что Штаты рассматривают все варианты санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты санкций против России.
Об этом глава американского Минфина сказал в интервью телеканалу Fox News.
Бессант отметил, что после встречи главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже и последующего телефонного разговора, а также визита европейских лидеров и украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом, Путин, вопреки ожиданиям, усилил бомбардировки.
"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Президент Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного звонка, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме на следующей неделе, поступал противоположным образом тому, что дал понять, что намерен делать. На самом деле он в отвратительной, отвратительной манере усилил кампанию бомбардировок", – заявил министр.
Как мы писали, в июне глава Минфина США выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России, предложенным группой сенаторов.
Выступая на слушаниях в Конгрессе, он в ответе на вопрос о законопроекте по санкциям призвал законодателей предоставить администрации Дональда Трампа "гибкость" для поддержки мирных переговоров между Россией и Украиной.
А недавно Бессант заявил, что европейским лидерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или "заткнуться".
Напомним, перед этим Трамп подтвердил намерение ввести санкции против России.