Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты санкций против России.

Об этом глава американского Минфина сказал в интервью телеканалу Fox News.

Бессант отметил, что после встречи главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже и последующего телефонного разговора, а также визита европейских лидеров и украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом, Путин, вопреки ожиданиям, усилил бомбардировки.

"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Президент Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного звонка, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме на следующей неделе, поступал противоположным образом тому, что дал понять, что намерен делать. На самом деле он в отвратительной, отвратительной манере усилил кампанию бомбардировок", – заявил министр.

Как мы писали, в июне глава Минфина США выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России, предложенным группой сенаторов.

Выступая на слушаниях в Конгрессе, он в ответе на вопрос о законопроекте по санкциям призвал законодателей предоставить администрации Дональда Трампа "гибкость" для поддержки мирных переговоров между Россией и Украиной.

А недавно Бессант заявил, что европейским лидерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или "заткнуться".

Напомним, перед этим Трамп подтвердил намерение ввести санкции против России.