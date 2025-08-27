Соединенные Штаты разрешили импорт некоторых бриллиантов российского происхождения, несмотря на санкции.

Об этом говорится в лицензии, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами.

Как выяснилось, новая лицензия позволяет до 1 сентября 2026 г. импортировать в страну следующие виды бриллиантов:

весом от 1 карата (если они были за пределами России до 1 марта 2024 года);

весом от 0,5 карата (если они были за пределами России до 1 сентября 2024 года).

При этом после указанных дат бриллианты не должны быть экспортированы или реэкспортированы из России.

Отметим, что санкции на импорт непромышленных алмазов российского происхождения были введены в феврале 2023 года. Запрет вступил в силу 1 марта 2024 года.

Ранее западные СМИ писали, что США и РФ на последних переговорах по Украине обсуждали также энергетические сделки. Они предлагаются в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир, а Вашингтон - ослабить санкции против РФ.

В то же время мы сообщали, что Европейский Союз намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций. Причиной стало достижение предела прямых мер.