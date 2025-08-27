Европейский Союз намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций. Причиной стало достижение предела прямых мер.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, на этой неделе министры иностранных дел Евросоюза встретятся в Копенгагене и, как ожидается, обсудят ряд вариантов.

Инструмент может запретить экспорт, поставку или передачу определенных товаров третьим странам, которые, как считается, способствуют обходу санкций.

Кроме того, министры рассматривают возможность введения дополнительных санкций против российского нефтегазового и финансового секторов, а также дополнительных ограничений импорта и экспорта российских товаров.

Западные же СМИ пишут о том, что у Европы почти не осталось инструментов усиления санкционного давления на РФ, поэтому она все больше рассчитывает на США.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессант заявил, что европейским лидерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или "заткнуться".