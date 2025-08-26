У Европы почти не осталось инструментов усиления санкционного давления на РФ, поэтому она все больше рассчитывает на США.

Об этом пишет газета Politico.

По данным источников, 19-й пакет санкций, который должен быть обнародован в следующем месяце, как ожидается, не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей, за счет которых РФ финансирует свою войну против Украины. Он будет направлен против судов и компаний "теневого флота".

Наряду с новой дорожной картой по поэтапному отказу от импорта энергоносителей из РФ у ЕС практически не остаётся инструментов для усиления давления на Москву.

Самые болезненные последствия для Москвы наступят, если будут введены вторичные санкции - против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, - но реальный эффект от них будет исходить от США. Американский президент Дональд Трамп, судя по всему, оставляет этот вариант на случай провала мирных переговоров, угрожая ввести санкции против Китая, пишет газета.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессант заявил, что европейским лидерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или "заткнуться".

Напомним, западные издания писали, что у Трампа готовят санкции против российского "теневого флота" танкеров.