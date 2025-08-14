Евросоюз отрицает, что намерен снять санкции с России в случае перемирия в Украине, о чем писала западная пресса.

С соответствующим заявлением выступила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

Она назвала эти слухи "чистыми спекуляциями" и добавила, что Евросоюз готовит 19-й пакет санкций, который может быть принят в сентябре.

Ранее источники телеканала Sky News сообщали, что Евросоюз "оценивает возможность смягчения санкций против России" после соглашения о прекращении огня.

По данным источников, европейцы надеются, что "немедленно" будет достигнуто соглашение о 15-дневном перемирии (санкции будут действовать в течение этого периода), "прежде чем наступит более структурированная пауза в боевых действиях".

В случае нарушения перемирия Россией произойдет повторное введение санкций, говорилось в публикации.

Напомним, глава Минфина США призвал Европу усилить санкции против России или "заткнуться".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.