США и РФ на переговорах по Украине обсуждали также энергетические сделки – Reuters
США и РФ на последних переговорах по Украине обсуждали также энергетические сделки. Они предлагаются в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир, а Вашингтон - ослабить санкции против РФ.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
В частности, обсуждались:
-
возможность возврата Exxon Mobil к участию в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1";
-
возможность покупки Россией американского оборудования для своих газовых проектов, таких как "Арктик СПГ 2", что находится под западными санкциями;
-
покупка США атомных ледоколов у России.
Также Белый дом пытается побудить Кремль покупать американские, а не китайские технологии в рамках более широкой стратегии США по отчуждению Китая и ослаблению отношений между Пекином и Москвой.
Переговоры на эти темы велись во время визита спецпредставителя президента США Стивена Уткоффа в РФ в начале августа, в Белом доме с его главой Дональдом Трампом, а затем "кратко обсуждались" в ходе встречи лидеров США и РФ на Аляске.
"Белый дом действительно хотел выпустить громкий заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке", – сказал один из источников. "Так Трамп чувствует, что чего-то добился".
