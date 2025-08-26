США и РФ на последних переговорах по Украине обсуждали также энергетические сделки. Они предлагаются в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир, а Вашингтон - ослабить санкции против РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В частности, обсуждались:

возможность возврата Exxon Mobil к участию в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1";

возможность покупки Россией американского оборудования для своих газовых проектов, таких как "Арктик СПГ 2", что находится под западными санкциями;

покупка США атомных ледоколов у России.

Также Белый дом пытается побудить Кремль покупать американские, а не китайские технологии в рамках более широкой стратегии США по отчуждению Китая и ослаблению отношений между Пекином и Москвой.

Переговоры на эти темы велись во время визита спецпредставителя президента США Стивена Уткоффа в РФ в начале августа, в Белом доме с его главой Дональдом Трампом, а затем "кратко обсуждались" в ходе встречи лидеров США и РФ на Аляске.

"Белый дом действительно хотел выпустить громкий заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке", – сказал один из источников. "Так Трамп чувствует, что чего-то добился".

