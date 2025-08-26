Соединённые Штаты могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил президент страны Дональд Трамп.

"Для танго нужны двое", повторил Трамп своё любимое выражение по поводу урегулирования. По его словам, Зеленского тоже нельзя назвать невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру в Украине не видно.

Также он заявил, что готов к "экономической войне" и с Россией.

"Я хочу увидеть сделку", - сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме.

"Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы этот [конфликт] закончился", - заявил Трамп, имея ввиду санкции.

Трамп признался, что просто стремится спасти жизни тысяч молодых людей.

"... Я могу спасти [людей] за счет применения санкций или [...] очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было", - заявил Трамп.

"Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого", – добавил он.

Ранее в CNN озвучили пять сценариев завершения войны после встречи Трампа и Путина, а также мы выясняли, что ждет Украину, если Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.