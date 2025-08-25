Визит российского президента Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что президент РФ стремится к урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами.

По его словам, с прошлого понедельника он регулярно общается с российским лидером и каждый разговор с Путиным - это хороший разговор.

Он также сказал, что обсуждал с Путиным сокращение ядерных вооружений и высказал желание подключить к процессу Китай.

При этом Трамп настаивает на необходимости встречи президента Украины Владимира Зеленского и Путина.

"Путин и Зеленский хотели бы, чтобы я присутствовал на встрече. Возможно, я буду там во время встречи Путина и Зеленского, а возможно, и нет, и, если они не встретятся, могут быть последствия", – заявил президент США.

Во время конференции американский президент также объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также назвал войну Украины с Россией "конфликтом личностей".

"Война между Украиной и Россией оказалась крупным конфликтом личностей. Мы собираемся остановить его тоже", – сказал американский президент.

При этом он заявил о желании вернуть Пентагону название "Военный департамент". Как известно, такое название он носил до 1949 года.