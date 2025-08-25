Американский президент Дональд Трамп заявил о желании вернуть Пентагону название "Военный департамент". Как известно, такое название он носил до 1949 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.

По его словам, Соединенные Штаты хотят не только обороняться, но и "наступать тоже".

"Министерство войны звучит лучше, чем Министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже", – заявил президент США.

До этого Трамп объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также назвал войну Украины с Россией "конфликтом личностей".

"Война между Украиной и Россией оказалась крупным конфликтом личностей. Мы собираемся остановить его тоже", – сказал американский президент.

Напомним, 25 июня Трамп впервые предложил вернуть Министерству обороны США старое название - "министерство войны".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.