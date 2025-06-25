Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил вернуть Министерству обороны США старое название - "министерство войны".

Об этом Трамп сказал на брифинге в Гааге.

"Раньше так и называлось - министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия", - заявил президент США.

Напомним, сегодня в Гааге проходит саммит НАТО. На полях саммита Зеленский встретился с Трампом и заявил, что обсудил с ним прекращение огня в Украине.

Также мы публиковали главные заявления Трампа на брифинге в Гааге. Основной его темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Также американский президент упомянул Украину в контексте договоренности членов НАТО увеличить оборонные расходы, "чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая случилась между Украиной и Россией", и еще сказал о недавних обстрелах Киева.

Ранее в США объявили о появлении "доктрины Трампа" - политики, которая сочетает дипломатию и точечные бомбардировки американских ВВС.

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