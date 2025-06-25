Трамп хочет создать Министерство войны. Президент США может вернуть прежнее название оборонного ведомства
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил вернуть Министерству обороны США старое название - "министерство войны".
Об этом Трамп сказал на брифинге в Гааге.
"Раньше так и называлось - министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия", - заявил президент США.
Напомним, сегодня в Гааге проходит саммит НАТО. На полях саммита Зеленский встретился с Трампом и заявил, что обсудил с ним прекращение огня в Украине.
Также мы публиковали главные заявления Трампа на брифинге в Гааге. Основной его темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Также американский президент упомянул Украину в контексте договоренности членов НАТО увеличить оборонные расходы, "чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая случилась между Украиной и Россией", и еще сказал о недавних обстрелах Киева.
Ранее в США объявили о появлении "доктрины Трампа" - политики, которая сочетает дипломатию и точечные бомбардировки американских ВВС.
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