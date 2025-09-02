В Кремле заявили, что Трамп и Путин не договаривались о встрече с Зеленским
Во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп и Владимир Путин не договаривались о встречах с президентом Украины Владимиро Зеленским - ни двухсторонних, ни трехсторонних.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях саммита ШОС.
"Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это... насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал он.
Напомним, что уже истекли очередные две недели ультиматума Трампа по прогрессу в мирных переговорах.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин готов к встрече с Зеленским только после проработки всех вопросов переговоров.
А президент США говорил, что встреча Зеленского и Путина уже находится в процессе подготовки.
Война в Украине идет 1287-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.
