Во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп и Владимир Путин не договаривались о встречах с президентом Украины Владимиро Зеленским - ни двухсторонних, ни трехсторонних.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях саммита ШОС.

"Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это... насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал он.

Напомним, что уже истекли очередные две недели ультиматума Трампа по прогрессу в мирных переговорах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин готов к встрече с Зеленским только после проработки всех вопросов переговоров.

А президент США говорил, что встреча Зеленского и Путина уже находится в процессе подготовки.

Война в Украине идет 1287-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.