Украинцы и русские продолжают отдыхать бок о бок на популярных курортах Турции.

Впрочем, по словам отельеров, турагентов и самих отдыхающих, конфликты между ними если и происходят, то это скорее единичные случаи. Причем, по их словам. количество таких конфликтов заметно уменьшилось в сравнение с первыми годами полномасштабной войны.

При этом россиян отдыхает в разы больше (в прошлом году, например, в Турции отдохнуло больше 6 миллионов жителей РФ, а украинцев - около 800 тысяч).

Как уживаются в одних и тех же отелях украинцы и россияне рассказывает "Страна".

Драка из-за полотенца

В начале войны инциденты довольно часто. Например, в 2023 году произошла стычка между игроками российского и украинского футбольных клубов в отеле Royal Seginus в Анталье, где команды находились на сборах. Футболисты из украинского клуба «Минай» потребовали от россиян спеть гимн Украины. Все закончилось массовой потасовкой.

«Бывало такое, что русские туристы могли демонстративно покинуть вечернее шоу, когда узнавали, что на сцене выступают украинки. Или же устраивали бойкот украинским аниматорам. Сейчас такого уже почт не встретишь. В то же время украинцы жаловались, что персонал разговаривает с ними по-русски, но это вполне объяснимо, ведь 80% наших гостей - россияне. Меню также дублируется на английском, немецком и русском. Много персонала у нас работает из Казахстана, Узбекистана, Киргизии - они почти все знают русский язык», - рассказал нам менеджер одного из отелей в Анталии Мурат.

В том же время, по наблюдениям отельеров, русские и украинцы стараются не контактировать, часто просто игнорируют друг друга.

«Люди приехали отдыхать, а не ссориться. Бывают какие-то единичные случаи мелких споров, но до серьёзных конфликтов не доходит. Был случай, когда в Анталии нетрезвый русский чуть не подрался с украинцем из-за полотенца в цветах украинского флага, но такое происходит нечасто. В отелях действуют строгие правила: в случае конфликтов взывают жандармов и может дойти до выселения. Никто не хочет портить себе отдых», - говорит нам гид из Анталии Серкан Актан.

"Пили вместе апероль"

Сами отдыхающие также рассказывают, что стараются избегать конфликтов.

«Хотя бывали неприятные моменты. Мы плавали в море с мамой, разговаривали на русском, а женщины рядом между собой назвали нас хохлами - так, что мы слышали. Поняли, видимо, по нашему произношению. Мы просто сделали вид, что не услышали. А так украинцы и русские просто не общаются друг с другом. Русских в отеле - подавляющее большинство. Персонал при заезде приветствует всех гостей, даже иностранцев, на русском», - рассказала нам одесситка Ирина, которая отдыхала в июле в пятизвездочном отеле в Кемере под Анталией.

Есть случаи, когда русские и украинцы мирно общаются.

«У нас в отеле в Белеке был концерт Меладзе, ради которого я туда и поехала. Чтобы быть в первых рядах у сцены, я дежурила перед входом в фан-зону за пару часов до начала шоу. Познакомилась с девушкой, фанатской певца, которая везде ездит за ним. Она сама из России, живет в Калининграде. Очень приятная, позитивная девушка. Мы много общались, пили апероль, чтобы не скучно было ждать. Она расспрашивала, как нам живется в Киеве, рассказывала о своей жизни в России. Говорила, что поскорее бы уже война закончилась. А потом она прорвалась в первый ряд у сцены и заняла мне место рядом. Мы с ней обменялись контактами. На самом концерте и русские, и украинцы вместе "зажигая" - пели, танцевали», - говорит нам киевлянка Ольга.

Менеджер одного из крупных отелей в Кемере также говорит, что число конфликтов заметно уменьшилось.

"В конкретно нашем отеле вообще серьезных инцидентов с драками никогда не было. Даже в первый год войны. Просто изначально люди сюда едут на отдых и понимают, что если будет драка и еще что-то - всех участников как минимум выселят из отеля без компенсации. А если есть ущерб имуществу, то потребуют возместить. Если же нанесены увечья - то это вообще уголовное дело. Кому это надо? Однако в первые годы чувствовалось сильное напряжение. Были перепалки и ругань. Словесные конфликты возникают постоянно между разными туристами. Но когда в них участвовали украинцы и русские, то это сразу выделялось масштабом и накалом. Это было особенно заметно в 2022-2023 годах. В прошлом году напряжения стало гораздо меньше. А в этом еще меньше. Все чаще вижу, как украинцы и русские вместе общаются, знакомятся. Особенно это касается детей и подростков. Там вражды очень мало чувствует. Старшее поколение более напряженное. Такого плотного общения как раньше было до войны теперь уже нет. Хотя и взрослые общаются уже чаще, чем в 2022 году. Но многие просто предпочитают отдыхать и не обращать внимание на туристов из соседней страны", - говорит менеджер.

Татьяна из Одесской области, которая работает аниматором в отеле в Анталье, заметила еще одно изменение - если раньше, до полномасштабной войны, русскоязычные люди почти сразу спрашивали друг другу кто откуда, то теперь все чаще избегают интересоваться этим.

"Теперь просто общаются. По акценту я, конечно, могу понять откуда человек приехал. Хотя и не всегда - в Краснодарском крае, например, говор примерно такой же как и на востоке Украины. Но как-то стало уже неловко интересоваться кто откуда. Просто общаемся как человек с человеком. И стараемся темы войны и политики избегать. Тем более, что администрация отелей это категорически не приветствует", - говорит Екатерина.