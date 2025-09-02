Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о его смерти.

Сначала телеканал Fox News информировал, что Трамп уже 30 минут не выходит на своё выступление в Овальном кабинете.

За трансляцией на тот момент следило минимум 60 тысяч человек.

Сообщалось, что власти США закрывали дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида – там лечат президентов, их семьи и первых лиц.

Брифинг начался с заявления Трампа, что США проигрывают космическую гонку России и Китаю.

По его словам, штаб-квартира Космического командования США переедет в Хантсвилл, штат Алабама, и будет называться "Ракетный город".

Также Трамп признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти, назвав эти слухи "сумасшедшими".

"Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так", – добавил президент США.

Напомним, несколько дней назад по социальным сетям и СМИ начали расходиться слухи, что Трамп умер. Они основывались на словах вице-президента Джей Ди Вэнса, который накануне заявил, что, в случае если с Трампом что-то случится, он готов стать президентом.

Однако в Белом доме опровергли слухи о смерти Трампа. Кроме того, AFP опубликовало кадр, как Трамп и его внучка Кай садятся в кортеж на южной лужайке Белого, направляясь в гольф-клуб.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.