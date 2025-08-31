Президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост в своей социальной сети Truth Social.

Он сослался на сторонний пост, где была опубликована картинка Трампа с воздетыми руками и земным шаром на заднем фоне.

"Мир скоро поймёт. Ничто не остановит того, что грядёт", - гласит надпись.

За спиной главы Белого дома можно увидеть Землю. Контур планеты очерчен ярким светом, напоминающим Солнце или пламя.

При этом с чем конкретно связана данная публикация, политик не объяснил.

Напомним, недавно Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит Украины, США и России состоится, однако заявил, что не знает, встретится ли российский лидер Владимир Путин с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как мы писали, еще в начале июня Трамп сравнил Украину и Россию с дерущимися детьми и обвинил Киев и Москву в нежелании заканчивать войну. Президент США заявил, что им придется еще повоевать, прежде чем они поймут, что войну надо прекращать.

