Президент США Дональд Трамп призвал к аресту бывших глав ФБР и ЦРУ Джеймса Коми и Джона Бреннана после расследования их роли в "Рашагейте".

Об этом сообщает Daily Caller.

На вопрос издания, арестуют ли бывших чиновников, он ответил: "Я не знаю, будет ли это. Они (аресты - Ред.) должны быть. То, что они сделали, это позор. Они обманывали, они лгали, они делали так много плохих вещей".

"Могу сказать, что они должны быть арестованы... Они должны быть [арестованы], потому что они нечестные, и их поймали", - добавил Трамп.

При этом на вопрос "вам было бы комфортно видеть их в наручниках и арест в прямом эфире?" Трамп ответил: "меня бы это совсем не беспокоило".

Напомним, разведка США недавно рассекретила документы, которые, по мнению Белого дома, подтверждают фабрикацию данных о вмешательстве РФ в выборы 2016 года и влиянии Кремля на победу Трампа.

Также в конце июля в Соединенных Штатах рассекретили документ, доказывающий, что Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании 2016 года преднамеренно раздувала скандал о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.