Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные письма руководителей американских разведывательных ведомств при президенте Бараке Обаме. Они подтверждают, что информация о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году - это ложь.

Об этом Габбард написала в своем аккаунте в Х.

"Недавно рассекреченные секретные электронные письма раскрывают, как директор Национальной разведки Джеймс Клэппер требовал от разведывательного сообщества поддержать миф о России. Клэппер признает, что это была "командная работа", - написала Габбард.

Клэппер адресовал послания директору Центрального разведывательного управления Джону Бреннану, руководителю Федерального бюро расследований Джеймсу Коми и главе Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу. В них он призывал "пойти на компромисс с общепринятыми методами работы" разведывательных ведомств и как можно скорее завершить расследование, посвященное России.

В конце июля в США рассекретили документ, доказывающий, что Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании 2016 года преднамеренно раздувала скандал о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.

Тогда же директор ФБР Кеш Патель обнаружил десятки секретных документов о том, как фабриковалось дело о связях Трампа с Москвой.