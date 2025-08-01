Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кеш Патель обнаружил десятки секретных документов о том, как фабриковалось дело о "связях" президента США Дональда Трампа с РФ в специальной комнате, где осуществляется сжигание конфиденциальных материалов.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на свои источники.

Заявляется, что документы хранились в мусорных мешках, предназначенных для сжигания.

Источники сообщили, что среди документов имеются доказательства того, что ФБР отвели роль в распространении информации о якобы сговоре Трампа и России еще до того, как Бюро начало свое скандальное расследование по этой теме.

Напомним, недавно Центральное разведывательное управление (ЦРУ) признало "серьезные нарушения" при оценках "помощи" России Дональду Трампу на выборах в США 2016 года.

Документ, рассекреченный по инициативе директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, касался отчета, подготовленного еще при администрации Барака Обамы. Там утверждалось, что "Путин стремился помочь Дональду Трампу победить".

Глава ЦРУ Рэтклифф заявил, что этот вывод разведчики сделали с процедурными нарушениями - в слишком сжатые сроки, с ограниченным доступом аналитиков к засекреченным данным, отстранением Национального разведывательного сообщества и чрезмерным участием руководства разведок.

Ранее мы писали, что в 2023 году расследование спецпрокурора Джона Дарэма показало, что достаточных оснований начинать расследование у ФБР не было. Прокурор признал, что у американских спецслужб не было каких-либо свидетельств связей между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе кампании 2016 года.

Обвинения в адрес Трампа о причастности России к его предвыборной кампании не подтвердились и ранее: в 2019 году расследование спецпрокурора Роберта Мюллера тоже не нашло никаких доказательств какой-либо связи Трампа или членов его избирательного штаба, равно как координации их действий с Россией.