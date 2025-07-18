Администрация Барака Обамы до и после президентских выборов в США 2016 года знала, что Россия не влияла на их исход посредством кибератак.

Об этом говорится в документах, опубликованных администрацией Дональда Трампа, сообщает The New York Post.

Издание пишет, что директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала более 100 страниц электронных писем, служебных записок и других записей, которые обнажают то, что она назвала "заговором чиновников Обамы с целью помешать победе президента Трампа в 2016 году".

Среди документов есть оценка разведывательного сообщества от 12 сентября 2016 года, согласно которой "иностранные противники не имеют и, вероятно, не получат возможностей для успешного осуществления широкомасштабных и незаметных кибератак" на избирательную инфраструктуру.

7 декабря 2016 года офис тогдашнего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера тоже пришел к аналогичному выводу: "Иностранные противники не использовали кибератаки на избирательную инфраструктуру с целью повлиять на исход президентских выборов в США… У нас нет доказательств киберманипулирования избирательной инфраструктурой с целью изменить результаты".

Однако Клэппер и другие официальные лица скрыли эти выводы. Члены разведсообщества утверждали, что Кремль организовал взломы Национального комитета Демократической партии и вмешался в президентскую гонку в пользу Трампа.

9 декабря 2016 года несколько официальных лиц, включая директора ЦРУ Джона Бреннана, госсекретаря Джона Керри и заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, встретились в Белом доме с Обамой, а тот поручил каждому из них расследовать вмешательство России в выборы.

Осенью СМИ писали, что власти Соединённых Штатов планировали обвинить Россию в использовании государственных медиа для влияния на президентские выборы уже 2024 года.

Между тем выяснилось, что Демпартия организовала мощную кампанию против Трампа в 2016 году, используя украинских чиновников.