Государственный секретарь США Марко Рубио запретил американским дипломатам по всему миру комментировать честность и прозрачность выборов в других странах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"В сообщениях следует избегать высказываний относительно справедливости или честности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей рассматриваемой страны. Когда уместно комментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлениях победившему кандидату и, где это уместно, на отметке общих внешнеполитических интересов", — говорится в распоряжении Рубио.

По новым правилам такие заявления будет делать сам госсекретарь либо официальный представитель Госдепа, а американским дипломатам вообще запрещено публиковать подобные реакции без прямого одобрения высшего руководства.

В документе также упоминается речь президента США Дональда Трампа от 13 мая в Эр-Рияде, в которой он осудил критиков режимов Ближнего Востока, заявив, что это больше не дело Вашингтона.

При этом издание напоминает, что чиновники Трампа сами неоднократно критиковали Европу за подавление правых кандидатов, в частности, в Румынии, Германии и Франции.

Напомним, Илон Маск на посту главы Департамента эффективности правительства США поддержал главу ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую судебным приговором лишили возможности участвовать в выборах президента Франции.

Также Маск называл марионеткой Сороса главу МИД Польши Радослава Сикорского.