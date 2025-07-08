США готовятся к смене власти в европейских странах и намерены помочь выиграть на выборах крайне правым партиям, которые поддерживают политику главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом пишет EUObserver, анализируя документ, написанный сотрудником Госдепартамента и опубликованный в конце мая.

По оценке издания, речь идет о недавних выборах в Румынии и Польше, а также о тех, что вскоре состоятся в Нидерландах, Чехии и Франции.

С лидерами политсил этих стран Белый дом хочет создать "цивилизационный союз", "основанный на общей культуре, вере, семейных узах, взаимопомощи во времена раздоров и прежде всего на общем наследии западной цивилизации".

В документе говорится, что "демократический откат Европы" наносит ущерб американской безопасности, экономическим интересам и свободе слова, поэтому США пора действовать: крайне правые силы в Европе должны трансформировать свои политические системы, чтобы Вашингтон мог сформировать альянс цивилизации с "христианскими странами, такими как Венгрия".

В статье утверждается, что Европа является "рассадником цифровой цензуры, массовой миграции, ограничений религиозной свободы и многочисленных других посягательств на демократическое самоуправление".

Между тем либеральные силы стремительно теряют вес в странах Европы. Так, СМИ пишут о падении рейтингов лейбористов в Великобритании.

При этом в Европе отходят от прежней политики мультикультурализма, усиливая меры против мигрантов.