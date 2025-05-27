Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого со скандалом сняли с выборов, объявил об уходе из политики.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.

"Я решил прекратить активное участие в политическом процессе и стать пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни. Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой, и прежде всего на здоровье после всех потрясений последнего времени", - сказал Джорджеску.

Он добавил, что не входит ни в одну из партий, не собирается создавать свою и не хочет занимать государственные должности.

Однако Джорджеску не исключил, что вернется в политику в будущем.

"Несмотря на то, что эта политическая глава закончилась, я убежден, что ценности и идеалы, за которые мы боролись, непоколебимы. Я готов вернуться, когда появится серьезная возможность, которая принесет реальную пользу Румынии и румынскому народу", - резюмировал он.

Напомним, Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, однако результаты голосования отменили из-за якобы вмешательства России, которое так и не было доказано.

Джорджеску оспаривал решение в судах, но проиграл во всех инстанциях, включая ЕСПЧ. Также против Джорджеску завели уголовное дело и запретили покидать Румынию.