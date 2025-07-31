Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании 2016 года преднамеренно раздувала скандал о якобы сговоре на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа с Россией.

Это следует из рассекреченного приложения к докладу спецпрокурора Джона Дарэма, содержание которого опубликовано на сайте Сената США.

"Клинтон одобрила план... по очернению Дональда Трампа путём раздувания скандала вокруг вмешательства российских спецслужб в предвыборный процесс в интересах кандидата-республиканца", – говорится в документе.

При этом в тексте уточняется, что ФБР не располагало неопровержимыми доказательствами участия России в кампании Трампа.

Также утверждается, что в то время президент США Барак Обама санкционировал использование государственного аппарата для подавления скандала, связанного с Клинтон и электронной перепиской Госдепартамента.

Напомним, недавно в ЦРУ признали серьезные нарушения в оценке причастности России к победе Трампа на выборах в 2016 году.

Также мы писали, что еще два года назад расследование спецпрокурора Джона Дарэма показало, что достаточных оснований начинать расследование у ФБР не было. Прокурор признал, что у американских спецслужб не было каких-либо свидетельств связей между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе кампании 2016 года.