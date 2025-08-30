Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит Украины, США и России состоится, однако заявил, что не знает, встретится ли российский лидер Владимир Путин с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью изданию Daily Caller.

"Трёхсторонняя (встреча - Ред.) состоится. Двухсторонняя - не знаю, но трёхсторонняя будет. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы. Я привожу аналогию. Я её уже пару раз использовал. У вас есть ребёнок, и есть другой ребёнок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками, махать и махать, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они с радостью прекращают. Понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем они смогут остановиться", - заявил президент США.

Также Трамп сказал, что обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном страны Европы, но США им помогут.

"В основном это будут европейцы, но мы, мы бы помогли им. Им это в каком-то смысле нужно, и мы помогли бы, если бы смогли чего-то добиться", - сказал президент США.

При этом американских солдат в Украине не будет, добавил Трамп.

Как мы писали, еще в начале июня Трамп сравнил Украину и Россию с дерущимися детьми и обвинил Киев и Москву в нежелании заканчивать войну. Президент США заявил, что им придется еще повоевать, прежде чем они поймут, что войну надо прекращать.

В свою очередь Зеленский оспорил слова Трампа. По его словам, они с российским президентом Владимиром Путиным "не дети на детской площадке в парке".

"Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей", - сказал президент Украины.

Напомним, на недавней встрече с Трампом Зеленский заявил, что хочет обсуждать территории на саммите с Путиным.