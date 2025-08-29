Президент США Дональд Трамп направил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС и может свергнуть ее президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает издание Axios.

По информации издания, официальной причиной отправки вооруженных сил является "борьба с наркокартелями", однако предполагается, что это скорее похоже на подготовку к захвату Мадуро.

Зафиксировано движение 7 военных судов, среди которых три эсминца с ракетами "Томагавк", крейсер класса "Тикондерога" и ударная подлодка.

При этом также отмечается, что в операции участвуют около 4,5 тысяч военнослужащих и 2,2 тысячи морпехов.

Напомним, недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о массовой мобилизации из-за угрозы ударов со стороны США.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа хочет смены режима в Венесуэле. Axios напоминает, что госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в конгрессе США заявил, что Венесуэла "управляется организацией, занимающейся наркоторговлей".

