По социальным сетям и СМИ расходятся слухи, что президент США Дональд Трамп умер. Они основаны на словах вице-президента Джей Ди Вэнса, который накануне заявил, что, в случае если с Трампом что-то случится, он готов стать президентом.

К тому же американский глава со вторника не появлялся на публике, что для него довольно необычно.

В доказательство этой теории приводят так же высокий "индекс пиццы" Пентагона, по которому сторонние наблюдатели определяют наличие неких чрезвычайных событий, которым занимается ведомство.

Более того, Трамп страдает от венозной недостаточности, о чем заявлялось в медицинском отчете Белого дома. Плюсом к этому, несколько дней назад на руке у Трампа заметили плохо прикрытый синяк, который по словам президента появился у него от частых рукопожатий.

Официально эта информация никак не комментировалась. Каких-либо достоверных доказательств смерти президента США нет.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация том, что Трамп направил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС и может свергнуть ее президента Николаса Мадуро.

