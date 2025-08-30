В Белом доме опровергли слухи о смерти президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет портал Axios.

Высокопоставленный американский чиновник в интервью ресурсу заявил, что у президента США нет проблем со здоровьем, он "в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф".

Напомним, сегодня по социальным сетям и СМИ начали расходиться слухи, что Трамп умер. Они основаны на словах вице-президента Джей Ди Вэнса, который накануне заявил, что, в случае если с Трампом что-то случится, он готов стать президентом.

К тому же американский глава со вторника не появлялся на публике, что для него довольно необычно.

Тем временем появилось видео о том, как Трамп вышел сегодня поиграть в гольф, окончательно развеяв слухи о своей смерти.

Однако позже стало известно, что видео президента США, которое выдали за сегодняшнее, было сделано два месяца назад.

Между тем опубликовано первое подтвержденное фото Трампа после слухов о его "смерти".



Новостное агентство AFP опубликовало сегодняшний кадр, как Трамп и его внучка Кай садятся в кортеж на южной лужайке Белого, направляясь в гольф-клуб.

Фото датировано сегодняшним днем.

Напомним, ранее британские журналисты заявляли, что "странные" публичные выступления президента США Дональда Трампа "ставят под сомнение его умственные способности".

Также мы писали, что Трамп недавно перепутал Армению с Албанией, говоря об урегулировании конфликта с Азербайджаном.

