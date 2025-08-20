Президент США Дональд Трамп заявил, что именно ему удалось урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией, однако в своей речи он перепутал название страны и назвал Армению Албанией.

Такую оговорку Трамп допустил в интервью журналисту Марку Левину.

"Конфликт между Азербайджаном и Албанией длился 34-35 лет. Мне удалось его урегулировать", - заявил президент США.

Американский лидер уточнил, что переговоры в Белом доме прошли успешно и "через час стороны уже обнимались и поздравляли друг друга".

По словам Трампа, во время общения с руководителями стран он дал понять, что не намерен заключать торговые сделки, пока продолжаются боевые действия.

Напомним, что предшественник Трампа Джо Байден часто допускал оговорки и ошибки, говоря о других странах. Так, Байден сказал, что Ираку очень долго пришлось ждать помощи от США, однако при этом подразумевал ожидание помощи властями Украины.

А перед этим Байден перепутал Китай и Канаду.

