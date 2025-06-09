Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио споткнулись, поднимаясь по трапу самолета. Это произошло в воскресенье, накануне вылета первых лиц США из аэропорта Морристаун, что в штате Нью-Джерси.

Трамп провел выходные в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), откуда направился в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Поднимаясь по трапу, глава Белого дома примерно на половине пути оступился, но не упал, быстро восстановив равновесие. Прежде чем войти в президентский самолет, он обернулся и помахал рукой журналистам.

Поднимавшийся на борт сразу после американского президента Рубио тоже споткнулся.

Пользователи интернета тут же сравнили Трампа с Джо Байденом, который падал на трапе несколько раз. Впервые Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа в марте 2021 года перед вылетом в Атланту.

Потом это повторилось в июне 2022-го, когда тогдашний глава Белого дома летел на Саммит Америк, проходивший в Лос-Анджелесе.

В феврале 2023 года Байден снова оступился и стал на четвереньки при посадке в самолет в аэропорту Варшавы.

Трамп неоднократно заострял внимание на этих случаях и подчеркивал, что это свидетельствовало о неспособности предшественника руководить государством. По данным СМИ, он даже приказал расследовать состояние здоровья Байдена и легитимность подписанных им документов.

