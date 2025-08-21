Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в патрулировании улиц американской столицы прямо сегодня вечером.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Думаю, сегодня вечером я выйду на улицу с полицией и, конечно, с военными. Мы сделаем свою работу", – анонсировал президент США.

6 августа в Вашингтоне группа подростков напала на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина. Трамп прокомментировал происшествие и заявил, что преступность в столице США вышла из-под контроля, банды уже не боятся полиции, так как знают, что их быстро отпустят. Он предупредил, что если администрация столицы не решит проблему, у властей не останется выбора, кроме как взять округ под федеральный контроль.

Через несколько дней СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до 1000 служащих национальной гвардии.

Ранее Трамп взялся за борьбу с наркотрафиком на границе с Мексикой. Армия США установила радарные системы вдоль границы с Мексикой, чтобы отслеживать беспилотники, запускаемые мексиканскими наркокартелями.