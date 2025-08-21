Президент США Дональд Трамп опубликовал коллаж из двух фотографий: на одном он главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, на второй - встреча в июле 1959 года на тот момент американского вице-президента Ричарда Никсона при президенте Дуайте Дэвиде Эйзенхауэре и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.

Коллаж появился в соцсети Трампа Truth Social.

На первом снимке глава Белого дома указывает пальцем в грудь российского лидера. Эту фотографию ранее публиковал Белый дом.

Последнее фото, снятое Эллиоттом Эрвиттом, сделано во время визита Никсона в Москву в период холодной войны. На нем американский политик похожим образом направляет указательный палец в грудь советскому лидеру. Встреча вошла в историю под названием "кухонных дебатов": Никсон и Хрущёв обсуждали достоинства капитализма и социализма. Название связано с тем, что политики дискутировали на открытии Американской национальной выставки "Промышленная продукция США" в выставочном центре парка "Сокольники" в Москве в декорациях типового американского дома.

Политики остановились перед макетом американской кухни с домашней техникой: стиральными машинами, тостерами и соковыжималками. Там между ними произошла словесная перепалка. Хрущёв сказал, что советские граждане ценят более важные вещи, а не роскошь, и с сарказмом спросил Никсона, существует ли машина, которая "кладет еду в рот и проталкивает ее внутрь".

Ранее мы приводили публикации западных СМИ о встрече Путина с Трампом. Журналисты назвали ее триумфом российского президента.

Также мы анализировали итоги саммита США и РФ.