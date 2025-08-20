Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Госсекретарь страны Марко Рубио объявил о включении в санкционный список четырёх судей Международного уголовного суда: Кимберли Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Назхат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал).

Рубио заявил, что эти лица участвовали в расследованиях и судебных процессах против граждан США и Израиля без согласия этих стран. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает деятельность МУС как "политизированную, злоупотребляющую полномочиями и угрожающую национальной безопасности США и Израиля".

Санкции вводятся на основании указа президента Дональда Трампа "О введении санкций в отношении Международного уголовного суда".

Новые санкции против МУС стали продолжением политики, начатой Вашингтоном после того, как в ноябре 2024 года суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Обвинения касались "военных преступлений и преступлений против человечности" в ходе израильской операции в секторе Газа, начавшейся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

В феврале 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС, а в июне Госдепартамент ввёл персональные ограничения ещё против четырёх судей - из Уганды, Бенина, Перу и Словении.

США традиционно не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, поскольку не сторона Римского статута, на основе которого учреждён МУС.

Ранее NYT сообщил, что США выходят из международной группы по расследованию преступлений России в Украине.