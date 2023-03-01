Полиция Вашингтона отчиталась о резком росте криминала в американской столице.

В январе-феврале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года общее число преступлений выросло на 25% и превысило 5000.

Среди преступлений:

35 убийств (+40%);

29 сексуальных преступлений (+123%);

1120 автоугонов (+111%);

1316 краж из машин (+24%);

4 поджога (+300%).

Летом в украинском МВД заявили, что с мая в Украине начал расти уровень преступности.

Как мы сообщали, в Украине после начала войны на треть выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия.