В столице США сообщили о резком росте преступности
Полиция Вашингтона отчиталась о резком росте криминала в американской столице.
В январе-феврале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года общее число преступлений выросло на 25% и превысило 5000.
Среди преступлений:
- 35 убийств (+40%);
- 29 сексуальных преступлений (+123%);
- 1120 автоугонов (+111%);
- 1316 краж из машин (+24%);
- 4 поджога (+300%).
Летом в украинском МВД заявили, что с мая в Украине начал расти уровень преступности.
Как мы сообщали, в Украине после начала войны на треть выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия.