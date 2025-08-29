Россия работает над тем, чтобы не дать противникам урегулирования конфликта в Украине сорвать понимание, достигнутое президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Москва рассчитывают, что администрация США "продолжит усилия в рамках договоренностей на Аляске".

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг неё сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный", — заявил Рябков.

При этом он отметил, что следующая встреча может состоятся "в ближайшие недели".

"РФ исходит из того, что контакт с Соединенными Штатами по взаимным раздражителям может состояться в ближайшие недели", - добавил Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия признаёт президента Украины Владимира Зеленского "де-факто главой режима" и в этом качестве "готова с ним встречаться".

В свою очередь Дональд Трамп заявлял, что визит Путина на Аляску свидетельствует о том, что президент РФ стремится к урегулированию войны в Украине.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.