В Кремле заявили, что уже передали Украине свои условия мирного соглашения
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявляет, что Москва уже передала Украине свои условия мирного урегулирования.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Все позиции России по урегулированию конфликта были доведены до Киева, положения в письменном виде были переданы Украине", - сообщил спикер Кремля.
О чем идет речь в этих условиях, он не уточнил.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова снова повторила условия России для завершения войны в Украине.
По ее словам, это: "демилитаризация, денацификация, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русскоязычного населения".
Напомним, что ранее стороны обменялись в Стамбуле своими меморандумами по мирному урегулированию. Однако после этого состоялись переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, где Россия согласилась не требовать вывода украинских войск из южных областей, ограничившись Донбассом. Киев такой вариант урегулирования отвергает.
Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.