Спикер Кремля Дмитрий Песков заявляет, что Москва уже передала Украине свои условия мирного урегулирования.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Все позиции России по урегулированию конфликта были доведены до Киева, положения в письменном виде были переданы Украине", - сообщил спикер Кремля.

О чем идет речь в этих условиях, он не уточнил.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова снова повторила условия России для завершения войны в Украине.

По ее словам, это: "демилитаризация, денацификация, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русскоязычного населения".

Напомним, что ранее стороны обменялись в Стамбуле своими меморандумами по мирному урегулированию. Однако после этого состоялись переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, где Россия согласилась не требовать вывода украинских войск из южных областей, ограничившись Донбассом. Киев такой вариант урегулирования отвергает.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.