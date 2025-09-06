Президент РФ Владимир Путин заинтересован во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с главами обоих государств, передаёт словацкое издание Teraz.

По словам Фицо, Путин сказал, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но "где угодно".

В статье отмечается, что сам премьер скептически оценивает перспективы такой встречи. По мнению Фицо, она не принесёт "много политической пользы", в том числе потому, что россияне не оценят этого шага Путина.

Война в Украине продолжается 1291-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 6 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ значительно продвинулась у Январского (Сичневое) в Днепропетровской области. Ночью противник нанёс массированный удар дронами по Днепру, горело предприятие, было объявлено предупреждение о возможном химическом загрязнении. Западные СМИ пишут, что Украина и Россия массово вербуют подростков для совершения диверсий.

