Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что верит в скорое завершение войны в Украине и нормализацию отношений с РФ.

Об этом он сообщил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Фицо, война в Украине уже "очень скоро" закончится.

"При таких возможностях, когда встречаются лидеры со всего мира, это огромная ошибка не воспользоваться случаем и не пообщаться. Я провёл встречи примерно с 12-13 президентами – с некоторыми формально и официально, с некоторыми неформально. Официально я встретился с Си Цзиньпином, с президентом Вьетнама, с президентом Сербии и Владимиром Путиным. В случае с президентом Путиным мы сосредоточились именно на двустороннем сотрудничестве. Да, по этому поводу могут быть разные мнения, но мы считаем, что война закончится, и все верим – очень скоро, и что отношения с РФ будут нормализованы. И моя задача – предварительно говорить, и, если есть возможности, обсуждать, какие проекты мы будем делать вместе", – сказал словацкий премьер.

О том, что в Ужгороде прошла встреча Зеленского и Фицо и основные тезисы мы публиковали в отдельном материале.

