Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Стороны обсуждали контакты в Китае, разговор с президентом США Дональдом Трампом, украинские удары по важным российским объектам, а также результатах заседания "коалиции желающих" в Париже 4 сентября.

Об этом сообщают украинские СМИ.

"У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", – сказал президент Украины после встречи.

Зеленский считает, что Киев и Братислава должны сохранять прагматичный характер работы на уровне лидеров и в межправительственной работе.

"Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Все равно видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Также важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", — резюмировал президент.

Фицо в свою очередь заявил, что у Братиславы и Киева "диаметрально противоположные взгляды" на энергетику.

"Что касается энергии, например, я не буду сейчас говорить о деталях, это уже задание наших министров экономики и энергетики. У нас действительно диаметрально отличающиеся точки зрения. Я сказал, я уважаю точку зрения господина президента, но я ожидаю от вас также уважения к нашим точкам зрения", – заявил Фицо.

Он несколько раз возвращался к этой теме и повторил формулировку о "диаметрально противоположных взглядах" семь раз.

Премьер отказался вдаваться в детали. Он также сослался на заявление Дональда Трампа по энергетике и добавил, что задача Европы - создать систему качественной и безопасной доставки энергоресурсов по справедливой цене для всех стран.

Зеленский в свою очередь назвал разговор содержательным.

"Я проинформировал о нашем вчерашнем разговоре с Президентом Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих приблизить мир и гарантировать безопасность Украины, о безопасности архитектуры для Европы. И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос – энергетическая независимость Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", – сказал президент Украины.

При этом Фицо опроверг слухи о том, что Путин в Китае убеждал его применить энергетическую блокаду Украины. Словацкий премьер заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По его словам, он совершил визит в Китай для памяти жертв Второй Мировой войны, а на встрече с Путиным они обсуждали исключительно вопросы двустороннего сотрудничества.

Зеленский также дал понять, что отказал словацкому премьеру Фицо в его просьбе прекратить удары по российским энергообъектам, обеспечивающим Словакию нефтью.

"Украина отвечает и будет отвечать на российские удары по нашим энергообъектам. Просто терпеть в темноте никто не будет", - сказал Зеленский, добавив, что Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ, поступающие из России.

"Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка", - сказал президент.

В составе словацкой делегации, прибывшей в Ужгород, были вице-премьер и министр экономики Денис Саков, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Вместе с президентом Украины в Ужгород также приехала премьер-министр Юлия Свириденко.

Перед этим Фицо на границе встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой.

Напомним, с Путиным Фицо обсуждал в том числе удары Украины по нефтепроводу "Дружба". Путин во время этой встречи пригрозил возобновить удары по энергетике Украины.

"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она стала серьёзно отвечать", – заявил Путин на встрече с Фицо в Пекине.

Ранее мы сообщали, что в Венгрию и Словакию возобновились поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

В отдельном материале мы разбирали повторную атаку Вооружённых сил Украины на нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.



