Недавние удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" "равнозначны нападению на Венгрию и Словакию".

Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он считает, что Киев при поддержке властей ЕС таким образом хочет заставить Будапешт изменить свою позицию по войне в Украине и ее вступлению в Евросоюз.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому "последствиями" в случае продолжения атак по российскому нефтепроводу.

"Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз", – заявил Орбан.

А глава МИД Украины сказал Венгрии, чтобы она покупала нефть не в России и не указывала Украине, что делать.

Война в Украине продолжается 1280-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома Александра Сырского, ВСУ освободили село Зелёный Гай у административной границы. В свою очередь россияне заявляют, что наступают в Днепропетровской области: минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

